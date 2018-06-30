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Apple объявила о замене проблемных клавиатур в MacBook

Сегодня, 22:05

В 2015 году Apple внедрила в свои компьютеры новую конструкцию клавиатуры. Владельцы MacBook или MacBook Pro сразу стали жаловаться на ненадежность клавиатуры и просить ее заменить.

Вместо традиционного механизма с названием «ножницы» новый кнопочный механизм получил прозвище «бабочка». Новую конструкцию клавиатуры внедрили с целью сделать ее тоньше предшественницы, но с уменьшением размера клавиатура потеряла в надежности. Отказать механизм мог в любой момент.

Эта проблема относится в равной мере и к 13-, и к 15-дюймовым моделям MacBook. Ремонт же обходится почти в $400.

На сайте Apple пользователями была создана петиция с просьбой о замене неудачной конструкции клавиатуры. Подписали петицию тысячи человек.

Производитель отреагировал на массовые жалобы клиентов. В конце прошлой недели Apple официально признала проблему в отношении механизма клавиатуры «бабочка» и объявила о замене проблемных клавиатур в MacBook

Интересно, что если вы даже пытались исправить дефектную клавиатуру и все сломали окончательно, вы все равно сохраняете право на бесплатную замену. Если же клавиатура не работает вследствие попадания внутрь большого количества пыли, специалисты сервисного центра произведут чистку и полную диагностику отсутствия дефектов.

Вот только если владелец пролил на свой ноутбук кофе или какую-то другую жидкость, права на гарантийную замену не будет.

Но, если человек потратил собственные средства на ремонт клавиатуры такого типа, компания Apple выплатит компенсацию.

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