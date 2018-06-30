Американец нашел и запустил MacBook, который пролежал 8 лет под диваном

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Мужчина нашел MacBook совершенно случайно во время уборки. Он достал из-под дивана покрытый пылью MacBook, и на удивление, он запустился и начал стабильно работать.

13-дюймовый MacBook черного цвета семья приобрела в 2007 году. Мужчина и его жена пользовались компьютером более двух лет, потом развелись и начали делить имущество. Американец думал, что MacBook забрала супруга, женщина думала наоборот. В итоге оказалось, что во время разбора заваленного вещами дивана гаджет упал и скрылся с глаз владельцев.

Спустя 8 лет после инцидента мужчина обнаружил MacBook под диваном и запустил его. В 2007 году пара приобрела компьютер за $1,199. Это был один из первых MacBook компании Apple. После падения гаджет получил ряд внешних повреждений: на корпусе появилась трещина, а клавиатура покрылась пылью и просела. Несмотря на то, что гаджет пролежал без работы 8 лет, он отлично функционировал.

Изначально владелец думал, что шансов "воскресить" компьютер мало, но когда он открыл крышку, MacBook, который по сути не должен работать, начал подавать признаки жизни. Американец подключил компьютер к зарядному устройству, после чего он включился. Сразу компьютер не смог распознать домашнюю сеть Wi-Fi, так как в устройстве была достаточно старая прошивка.

Последний раз MacBook обновлялся 31 декабря 2000 года. Батарея пролежавшего 8 лет под диваном компьютера практически не держала заряд, и это понятно, ведь гаджет не эксплуатировался очень долго и срок годности аккумулятора подошел к концу.