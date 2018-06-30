«Новые Терминаторы»: Илон Маск показал подписчикам роботов на производстве Tesla

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В ролике машины собирались сборкой двигателей для авто Tesla. Пользователей Сети шокировала производительность таких устройств.

Фанаты отметили, что ни одна компания Илона Маска не станет банкротом, используя «новых Терминаторов». Показ роботов убедил большинство поклонников бизнесмена в том, что эти машины действительно способны восстать, как в известном фильме с Арнольдом Шварценеггером.

Стоит отметить, что и сам Илон Маск никогда не скрывал опасения перед будущим из-за активного развития машинного обучения. Однако роботизированные заводы приносят слишком много прибыли, чтобы отказываться от них из-за таких страхов. Фанаты упрекнули Илона Маска в двойных стандартах из-за подобных рассуждений.