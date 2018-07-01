В России перестанут работать миллионы смартфонов

Сегодня, 03:30

Устройства, купленные на AliExpress, Amazon, eBay, просто будут блокировать. Это произойдёт из-за создания базы IMEI, в которой будут легальные и нелегальные аппараты.

Если в России всё же создадут базу IMEI, то в неё нужно будет обязательно вносить все мобильные устройства. Всего будет три категории смартфонов: «белая», «серая» и «чёрная».

Белыми смартфонами будут все устройства, которые сертифицировали для продажи в РФ. Их ввезли в страну легально с уплатой многочисленных налогов.

Что касается «серой» категории, то в неё войдут телефоны с несуществующим или повторяющимся IMEI-кодом. Их судьба пока что неизвестна.

Миллионы смартфонов перестанут работать именно из-за последней «чёрной» категории. В неё войдут устройства, которые ввезли нелегально, за которые не заплатили налоги и всё в таком стандартном духе. Их предлагают отключать на уровне связи.

После введения IMEI операторы будут проверять смартфоны, если устройство окажется «чёрным», то его владельцу откажут в обслуживании. Проблема в том, что новый закон затронет телефоны, купленные на eBay, AliExpress, Amazon и так далее. Причина понятна – больше налогов и больше прибыли соответственно. Крупные бренды от этого не особо пострадают, чего нельзя сказать о российских пользователях, которые будут вынуждены переплачивать, покупая смартфоны с наценкой в салонах связи.