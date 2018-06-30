Обновлённая ОС привела к сбоям в работе Xiaomi Mi A1

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Владельцы смартфона получили обновление Android 8.1, благодаря эксклюзивной договорённости Xiaomi и Google, однако пользователи был крайне разочарованы нововведением.

Пользователи Xiaomi Mi A1 получили уведомление о возможности обновить систему, однако все, кто это уже сделал, рекомендуют остальным не наступать на те же грабли. Несмотря наличие некоторых положительных моментов, обновлённая Android 8.1 оставляет желать лучшего. Компания никак не комментировала сбои в работе смартфона и не назвала, что привело к провалу обновления ОС.

Главной проблемой нового обновления стало исчезновение всех SMS-сообщений со смартфона, а также неполадки в работе противовирусного ПО SafetyNet. Пользователи благодарны за ряд положительных изменений, таких как улучшенная аудиосистема и более удобный пользовательский функционал. Изменения в лучшую сторону получили система облачных служб от Google и альтернативный интерфейс Launcher3.