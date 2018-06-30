Красная версия OnePlus 6 появится 2 июля

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Новый смартфон войдёт в эксклюзивную линейку и его будет сложно купить.

Сейчас OnePlus 6 продаётся в трёх цветах. Пользователи смогут купить белый телефон, матовое чёрное устройство и смартфон в цвете серного глянца. Уже 2 июля производитель дополнит линейку новым цветом: в магазинах появится красная версия OnePlus 6.

Как заявляет один из блогеров-инсайдеров, красный OnePlus 6 также будет глянцевым. Считается, что производитель не будет делать громких анонсов данного смартфона.

Сейчас самым популярным смартфоном в линейке является белый OnePlus 6. Его буквально невозможно купить. На фоне этого можно сделать вывод, что красный девайс будет не менее популярным и также станет эксклюзивным.