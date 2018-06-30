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Инженеры создали первого в мире робота-внедорожника, прыгающего по ступеньках

Сегодня, 14:52

Умение ходить по ступенькам разной высоты доступно даже двухлетним детям, но не роботам. Однако создатели ATRIAS смогли обойти препятствия управления и перемещения и сделать робота, которые тоже умеет перепрыгивать со ступеньки на ступеньку.

Инженеры Калифорнийского университета и Университета Карнеги-Меллона разработали алгоритмы управления, которые позволяют роботу ATRIAS быстро и точно перемещаться по неровной местности. Испытания проводились в лаборатории роботехники штата Орегон, где был создан путь из ступенек. Они были разного размера и высоты, и помещались на разном расстоянии друг от друга. Робот построен в человеческий рост и передвигается на двух «ногах», которые авторы называют осями. На видео видно, что каждая «нога» - это ромб, который изгибается и может перемещаться на нужную длину, при этом корпус всегда остается в вертикальном положении. Прежде чем сделать шаг, робот-внедорожник проверяет местность и «оптимизирует траекторию». Длина шага может варьироваться до 60 см, а высота ступень – до 20 см.

Данная технология может применяться во многих направлениях. Например, во время спасательных операций, космических исследованиях, в качестве личных домашних роботов.

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