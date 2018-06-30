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«Скидка 30%»: В Петербурге продают поддельные iPhone

Сегодня, 13:19

Продавцам самоделок грозит штраф до 500 тысяч рублей или тюрьма на 5 лет. Ситуацию прокомментировал Сергей Волков, инженер по ремонту мобильных устройств.

В Петербурге продают поддельные iPhone в фирменных магазинах, причем на них действует скидка в 30%. Естественно, никто не предупреждает покупателей о затаившихся проблемах. По мнению экспертов, некачественные iPhone представляют собой списанные или замененные в рамках гарантии гаджеты.

По словам Сергея Волкова, телефон поддерживает функции iPhone, но изображение совершенно другое, также светит поддельный девайс другим цветом. Оригинальным в нем может быть только плата или обертка, если не паянная. Предполагается, что такие смартфоны могут собирать из дешевых деталей сомнительного качества.

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