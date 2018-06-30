Honor 9i расцветки Purple Fantasy начнут продавать с июля

Сегодня, 13:05

Бренд Honor контролируется компанией Huawei и под его чутким руководством был выпущен новый смартфон с дизайнерской расцветкой.

Пока что китайским жителям доступны два стандартных цвета: черный и синий. Но в скором времени начнут продавать Honor 9i дизайнерской расцветки Purple Fantasy - продажи стартуют с июля 2018 года.

Также, помимо полюбившейся расцветки, есть еще спектр других лимитированных цветов: Charm Sea Blue, Magic Night Black и Jade Green. Пока что его стоимость составляет более 200 долларов, но его цена полностью оправдана. Диагональ устройства составляет 5,8 дюйма, а экран имеет FullHD расширение.

Из предложенных производителем комплектаций пользователь может выбрать смартфон памятью 4, 64 и 128 Гб ОЗУ. Разработчики постарались внедрить лучший вариант прошивки для устройства данной ценовой категории - EMUI 8.0.

Немаловажным для юзера фактором является качество камеры. В Honor 9i фронтальная камера имеет разрешение в 16 Мп, а корпус задней панели может похвастаться двойным модулем, разрешение которого составляет 13 и 2 Мп.