«Хорошие художники заимствуют, великие - воруют»: WhatsApp снова «вдохновился» Telegram

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Несмотря на свою популярность, WhatsApp все равно боится конкуренции. Поэтому, чтобы избавить конкурентов преимущества, он просто копирует их идеи себе.

«Хорошие художники заимствуют, великие - воруют», - так описало сложившуюся ситуацию издательство Тechcrunch. При этом сообщается, что WhatsApp в последнем обновлении снова скопировал идею соперника. Популярные Telegram-каналы были одной из немногих причин, по которым пользователи все же решались сменить мессенджер, однако сейчас WhatsApp отобрал и это преимущество.

Напомним, что каналы в Telegram позволяют создавать группу, в которой только администраторы могли публиковать сообщения. Это дает возможность новостным агентствам, организациям, звездам шоу-бизнеса делится своими сообщениями с подписчиками. Подобный канал может создать любой пользователь для собственных целей.

Теперь такая же функция, с небольшими изменениями в настройках, доступна в WhatsApp. Однако пользователи заметили, что даже «вдохновиться» разработчики не смогли без недостатков. Главным стало отсутствие конфиденциальности – номер пользователя виден абсолютно всем участникам канала.