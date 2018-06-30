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«Хорошие художники заимствуют, великие - воруют»: WhatsApp снова «вдохновился» Telegram

Сегодня, 13:51

Несмотря на свою популярность, WhatsApp все равно боится конкуренции. Поэтому, чтобы избавить конкурентов преимущества, он просто копирует их идеи себе.

«Хорошие художники заимствуют, великие - воруют», - так описало сложившуюся ситуацию издательство Тechcrunch. При этом сообщается, что WhatsApp в последнем обновлении снова скопировал идею соперника. Популярные Telegram-каналы были одной из немногих причин, по которым пользователи все же решались сменить мессенджер, однако сейчас WhatsApp отобрал и это преимущество.
Напомним, что каналы в Telegram позволяют создавать группу, в которой только администраторы могли публиковать сообщения. Это дает возможность новостным агентствам, организациям, звездам шоу-бизнеса делится своими сообщениями с подписчиками. Подобный канал может создать любой пользователь для собственных целей.
Теперь такая же функция, с небольшими изменениями в настройках, доступна в WhatsApp. Однако пользователи заметили, что даже «вдохновиться» разработчики не смогли без недостатков. Главным стало отсутствие конфиденциальности – номер пользователя виден абсолютно всем участникам канала.

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