VistaNews.ru


«Аукцион невиданной щедрости»: Meizu дарит подарки за предзаказ смартфона M6T

Сегодня, 01:15

Данный девайс укомплектован практически безрамочным экраном разрешения 18:9 нового поколения. Также устройство оборудовано основной парной камерой.

Компания Meizu решила повысить ажиотаж перед выпуском нового смартфона и устроила «аукцион невиданной щедрости» - теперь Meizu дарит подарки за предзаказ смартфона M6T в России.

Особенностью данного устройства является камера, внутри которой находится дактилоскопический сканер. Как сообщают представители, камера поддерживает и нынче популярный «режим портрета». Монолитный корпус нового M6T изготовлен из поликарбоната. Также пользователи смогут оценить по достоинству возможность пользования двумя сим-картами, или же одной сим-картой, а на месте второй будет установлена microSD-карта – все по желанию потребителя.

Олеофобное покрытие поможет новым владельцам иметь постоянно чистый экран смартфона, без отпечатков пальцев на нем.

Новинка обладает 8-дерным процессором MediaTek MT6750, который разгоняется до 1.5 ГГц. Также 3 Гб ОП не могут не порадовать будущих пользователей устройства.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Появились фотографии флагмана Meizu 16

В Сети появились первые «живые» фото нового Meizu 15

В сети появились первые фотографии смартфона Meizu 15 Plus

Главное за неделю

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно о другом. Он заявляет: «Когда ты умер – всё...

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем