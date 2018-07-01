«Аукцион невиданной щедрости»: Meizu дарит подарки за предзаказ смартфона M6T

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Данный девайс укомплектован практически безрамочным экраном разрешения 18:9 нового поколения. Также устройство оборудовано основной парной камерой.

Компания Meizu решила повысить ажиотаж перед выпуском нового смартфона и устроила «аукцион невиданной щедрости» - теперь Meizu дарит подарки за предзаказ смартфона M6T в России.

Особенностью данного устройства является камера, внутри которой находится дактилоскопический сканер. Как сообщают представители, камера поддерживает и нынче популярный «режим портрета». Монолитный корпус нового M6T изготовлен из поликарбоната. Также пользователи смогут оценить по достоинству возможность пользования двумя сим-картами, или же одной сим-картой, а на месте второй будет установлена microSD-карта – все по желанию потребителя.

Олеофобное покрытие поможет новым владельцам иметь постоянно чистый экран смартфона, без отпечатков пальцев на нем.

Новинка обладает 8-дерным процессором MediaTek MT6750, который разгоняется до 1.5 ГГц. Также 3 Гб ОП не могут не порадовать будущих пользователей устройства.