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LG Display сделает дисплеи для планшета Microsoft Andromeda

Сегодня, 00:30

Устройство будет иметь два складных экрана, выполненных в форме книги.

Если верить сообщениям от инсайдеров, Microsoft Andromeda будет не только сгибающимся. В сердце планшета установят однокристальный процессор Qualcomm Snapdragon 1000. Однако недавнее заявление вице-премьера Microsoft показывает, что устройство будет обладать не сгибающимися, а складными экранами. Кстати, дисплеи для Microsoft Andromeda сделает LG Display. Последняя компания является очень серьёзным конкурентом Samsung в области производства экранов

Об этом стало известно, когда вице-премьер компании опубликовал в Twitter для фанатов фотографию. На ней было запечатлено две складных панели с петлями - два дисплея, на которых изображался шарж самого бизнесмена и его снимок с коллегами.

Специалисты сразу же решили, что речь идёт о планшете Microsoft Andromeda. Дело здесь не только в слухах, но и в габаритах дисплея новинки.

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