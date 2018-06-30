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Кодовое название девайса Ravel, а главным конкурентом устройства станет Xiaomi Mi Max 3. У данных моделей есть общая характеристика - они являются обладателями «нескромных» размеров.

Смартфон Honor Note может стать обладателем самого большого дисплея в серии устройств Huawei, поскольку экран, по предварительным данным, будет огромным - 6,9-дюймовым, и выполнят его из AMOLED. Данные экраны компания заказывала у Samsung, поэтому за качество девайса можно быть уверенным.

Как стало известно из просторов китайского интернета, девайс будет снабжен 8-ядерным процессором Kirin 970. Его дополнят 128 Гб внутренней памяти и 6 ГБ оперативной. Как сообщают источники, в смартфоне обязательно будет основная спаренная камера.

По предварительным данным, смартфон выпустят летом, после выхода устройства-конкурента.