Специалисты назвали лучшие гаджеты для отдыха у воды

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Можно смело сказать, что главная проблема современного активного отдыха решена. Специалисты поделились списком гаджетов, которые приятно порадуют вас работой в непосредственной близости с водой.

Беспроводные смарт-наушники Bragi The Dash Pro ничем не уступают продукции от Apple,а даже превосходят её в вопросе водонепроницаемости. Производитель заявляет, что девайс способен работать 30 часов при полном заряде, отслеживать физическую активность владельца и управлять громкой связью.

SuperStar BackFloat – отличная Bluetooth-колонка, которую можно оставить прямо на поверхности воды. GoPro Hero6 уже успела себя зарекомендовать как одну из лучших экшн-камер, которая может работать даже под водой и снимать видео в 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Приятным бонусом стала функция стабилизации кадра, которая с лёгкостью уберёт всю «тряску».

А сохранить ваш телефон поможет водонепроницаемый чехол Lifeproof FR2. Он способен сдерживать влагу от попадания на телефон в течение часа.