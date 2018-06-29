VistaNews.ru


Специалисты назвали лучшие гаджеты для отдыха у воды

Сегодня, 20:08

Можно смело сказать, что главная проблема современного активного отдыха решена. Специалисты поделились списком гаджетов, которые приятно порадуют вас работой в непосредственной близости с водой.

Беспроводные смарт-наушники Bragi The Dash Pro ничем не уступают продукции от Apple,а даже превосходят её в вопросе водонепроницаемости. Производитель заявляет, что девайс способен работать 30 часов при полном заряде, отслеживать физическую активность владельца и управлять громкой связью.

SuperStar BackFloat – отличная Bluetooth-колонка, которую можно оставить прямо на поверхности воды. GoPro Hero6 уже успела себя зарекомендовать как одну из лучших экшн-камер, которая может работать даже под водой и снимать видео в 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Приятным бонусом стала функция стабилизации кадра, которая с лёгкостью уберёт всю «тряску».

А сохранить ваш телефон поможет водонепроницаемый чехол Lifeproof FR2. Он способен сдерживать влагу от попадания на телефон в течение часа.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Xiaomi поглотит производителя экшн-камер GoPro

Смарт-колонка от Apple поступила на доставку своим владельцам

Meizu выпустила Bluetooth-наушники Halo с подсветкой

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Рекомендуем