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Эксперты назвали лучшие смартфоны, стоимостью до 25 тысяч рублей

Сегодня, 19:26

Рынок смартфонов переполнен предложениями для покупателей с ограниченным бюджетом. Специалисты назвали лучшие девайсы стоимостью до 25 тысяч рублей.

В основном, Moto прославились за счёт своих водонепроницаемых чехлов, которые пользуются популярностью у обладателей самых разных смартфонов. Однако специалисты включили их смартфоны моделей Z2 Play, X4 и G6 в список лучших. Эксперты хвалят производителя за интересный дизайн и удобный пользовательский интерфейс.

Примечательно, что в список бюджетных смартфонов включили технику от Apple. Хотя iPhone SE на рынке уже давно, он собрал лучшее от всей «яблочной» техники. Смартфон небольшой, но имеет хорошую батарею и камеру, что позволяет делать видео и фото отличного качества. Но небольшое волнение вносят обновления iOS, которые могут замедлить довольно старый процессор.

Эксперты называют LG Q6, Honor 7X и Sony Xperia XA2 «незаслуженно обделёнными вниманием». Эти смартфоны имеют достаточно высокий уровень производительности и приятный дизайн. Цена достаточно низкая, как для огромного функционала, который скрыт в этих девайсах.  

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