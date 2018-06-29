VistaNews.ru


В 2020 году в Казани начнут собирать дроны для тушения пожаров

Сегодня, 17:47

Он способен подымать в воздух до 500 килограммов и работать от магнитного компаса Земли, если связь со спутником прервана. Китай намерен наладить поставки российских дронов.

Андрей Удод, руководитель по развитию бизнеса ARDN Technolgy Limited, информирует, что в 2020 году в Казани специалисты начнут собирать дроны «Скиф», предназначенные для тушения пожаров и не только. Агроверсию можно будет купить уже в 2019 году.

Российский дрон может поднять в воздух 400 килограммов, включая топливо и груз. Он доставит груз, облетит препятствия и среагирует на непредвиденные обстоятельства в пути, и это все без вмешательства отправителя. В случае прерывания сигнала со спутником, «Скиф» 30 минут будет следовать по заданной программе, учитывая магнитный компас Земли. Китайская компания ZTO Express в Шанхае уже подписала соглашение с ARDN Technolgy Limited, нацеленное на поставку дронов из Казани.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Дроны-курьеры начнут приносить почту жителям Москвы

NASA запустит беспилотный корабль к Луне в 2019 году

В Бурятии «черных лесорубов» начнут ловить с помощью дронов

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

"Болезни съедят людей изнутри": Апокалипсис наступит в июне 2019

«Пророк Судного дня» говорит, что ждать гибели миру осталось меньше года....

Рекомендуем