В 2020 году в Казани начнут собирать дроны для тушения пожаров

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Он способен подымать в воздух до 500 килограммов и работать от магнитного компаса Земли, если связь со спутником прервана. Китай намерен наладить поставки российских дронов.

Андрей Удод, руководитель по развитию бизнеса ARDN Technolgy Limited, информирует, что в 2020 году в Казани специалисты начнут собирать дроны «Скиф», предназначенные для тушения пожаров и не только. Агроверсию можно будет купить уже в 2019 году.

Российский дрон может поднять в воздух 400 килограммов, включая топливо и груз. Он доставит груз, облетит препятствия и среагирует на непредвиденные обстоятельства в пути, и это все без вмешательства отправителя. В случае прерывания сигнала со спутником, «Скиф» 30 минут будет следовать по заданной программе, учитывая магнитный компас Земли. Китайская компания ZTO Express в Шанхае уже подписала соглашение с ARDN Technolgy Limited, нацеленное на поставку дронов из Казани.