Компания OnePlus выпустит смартфон с поддержкой 5G в 2019 году

Сегодня, 04:45

Китайская компания- гигант OnePlus планирует показать на рынке новый смартфон с поддержкой 5G сети.

Такой информацией поделился глава компании Пит Лау. Смартфон собираются выпустить несмотря на то, что стандарт 5G находится в процессе тестирования. Устройство обещают показать в 2019 году, тогда же оно будет доступно для покупки.

OnePlus ведет активное сотрудничество с американской компанией Qualcomm, выпускающей процессоры для смартфонов.

Пока неизвестны технические параметры смартфона, но ожидается, что он будет иметь функции аппаратов Oppo и Vivo. Производитель обещает экран без рамок, сканер отпечатка пальца и выдвижную камеру. Смартфон будет построен на базе Snapdragon 855.

По неокончательным данным, смартфон будет сначала доступен для абонентов американского рынка.