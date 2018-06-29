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Участие в торгах на гонконгской бирже принесло Xiaomi 4,7 млрд

Сегодня, 16:48

Крупнейшая китайская фирма по производству электроники Xiaomi поучаствовала в торгах фондовой биржи в Гонконге. В ходе первичного публичного размещения акций, компания выручила 4,7 млрд долларов, вместо планируемых 6,1 млрд.

Сообщается, что акциями техногиганта заинтересовались некоторые крупные оптовые инвесторы, в то время как розничные оставили без внимания предложенные торги. Впрочем, специалисты посчитали достигнутый результат удовлетворительным. За последний год инвесторы из Гонконга провели ряд успешных финансовых сделок. Возможно, из-за этого активность на бирже была не столь высокой. Эксперты отмечают, что подобный результат ранее показали Yixin Group, Razer и ZhongAn.

В планах компании пустить 30% инвестиций на создание новых моделей смартфонов и другой электроники. Остальные средства пойдут на продвижение Xiaomi на мировом рынке, разработки в области интернета и премии для сотрудников.

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