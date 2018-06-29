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«Яндекс» запустил распознавание лиц при продаже рекламы

Сегодня, 16:21

Компания «Яндекс» совместно с IT-разработчиками Addreality переходят на новый уровень в сфере рекламы. Опробовать новинку решилась сеть аптек «Асна».

«Яндекс» запустил распознавание лиц при продаже рекламы. Пока что разработка будет функционировать в режиме эксперимента, и пока планируют установить 70 рекламных щитов в аптеках сети. Интерес данной разработки заключается в фиксировании внешности покупателя и определении его возрастной группы, а также половой принадлежности. Для этого рекламный щит оборудован камерой, которая передает полученную информацию на сервер и «Яндекс.Директ» показывает тот тип рекламы, который будет релевантным для «зрителя». Этот процесс происходит достаточно быстро за секунду.

Технология разработана Addreality, благодаря которой Яндекс может предоставлять рекламную информацию. Особенность данной рекламы заключается в оплате тех показов, которые осуществлены для конкретной аудитории если перед экраном будет стоять мужчина и женщина, а реклама нацелена на женскую аудиторию, то система засчитает всего один показ. При этом, создатели отмечают, что личные данные не используются при таком показе и не записывает никакой информации.

Таргетированная реклама пользуется успехом в социальных сетях «ВКонтакте» и в «Facebook».

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