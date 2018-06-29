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Специалисты сравнили BlackBerry KEY2 с Samsung Galaxy S9 и назвали лучшую камеру

Сегодня, 16:01

BlackBerry KEY2 и Samsung Galaxy S9 всегда находились в разных категориях смартфонов, однако когда цена за BlackBerry KEY2 стала всего на 50 долларов меньше чем у Samsung, то специалисты решили сравнить характеристики. Главным вопросом стало, чья же камера лучше.

Первое, что было названо, это качество фото при дневном свете. BlackBerry KEY2 делает HDR снимки с яркими цветами и прорисовкой мелких деталей. Однако до уровня флагмана он не дотягивает, так как не имеет такого же широкого диапазона. Красочность в BlackBerry достигается за счет перенасыщения цветов, что убирает глубину снимка. Это можно заметить при увеличении снимка, когда KEY2 размывается, GS9 лишь увеличивает резкость.
В сложных кадрах, где требуется сочетание освещения, KEY2 также не показывает должного результата, если автоматически не включится HDR. Также снимки KEY2 остаются некачественными при увеличении и при плохом освещении. В этих же условиях GS9 не допускает зернистой поверхности и не размывает изображение в плохо освещённых участках, что выгодно отличает его от конкурента.

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