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Разработчики робототехники пытаются воссоздать робота, который будет подобен человеку. Над этим вопросом задумались и в команде Walt Disney Imagineering.

Disney представили гуманоидного робота-акробата, который способен не хуже человека выполнить акробатический прыжок с троса. Потом робот отпускает трос, на которому ему удалось разогнаться, и выполняет перевороты или же принимает позу супергероя. После выполнения таких сложных манипуляций, робот корректирует положение перед тем, как приземлиться.

Команда Disney перед этим демонстрировала свою разработку. Сначала это был металлический брусок, снабженный грузами и приводом, который позволяли влиять на инерцию. Следом за ним создатели продемонстрировали свое изобретение уже из трех сегментов, которые имитировали движения акробатов в полете.

Теперь робот напоминает реального человека – у него есть 2 ноги, 2 руки, которые могут сгибаться, подобно человеческим. Манипуляции робот выполняет благодаря встроенным датчикам.

Ранее уже создавали роботов, которые умеют делать сальто, бегать и ходить - Atlas компании Boston Dynamics этому пример.