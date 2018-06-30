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«Лучшие из лучших»: Три смартфона Huawei на процессоре Kirin 970

Сегодня, 00:30

Модели Mate 10 Pro, Honor 10 и P20 Pro очень популярны не только среди россиян. Какой лучше приобрести, рассказали эксперты «prostotech».

Huawei активно завоевывает лучшие из лучших позиций на мировом рынке девайсов, презентуя новые и доступные модели для любого пользователя. Самыми популярными стали три смартфона, функционирующие на процессоре Kirin 970, который был произведен мощностями самой компании.

Huawei P20 Pro уникален камерой, именно этот момент делает смартфон лучшим на рынке, по мнению экспертов. Она получила три объектива с показателями в 40, 20 и 8 мегапикселей, оснащенные лазерным автофокусом. Такая модель подойдет для тех, кто ценит отличное качество фотографий.

Huawei Honor 10 стильный и современный в своем исполнении. Он оснащен сдвоенной камерой, имеет новый формфактор 18 на 9, а оперативная память составляет 6 Гб. Молодежный дизайн делает его подходящим как для мужчины, так и для женщины.

Huawei Mate 10 Pro является вполне мощным смартфоном, где встроен искусственный интеллект, направленный на оптимизацию работы приложений и улучшение качества снимков. Дисплей составляет 6 дюймов, аккумулятор очень емкий, что не может не радовать. Модель рекомендуют деловым и предприимчивым людям. Именно эти модели являются лучшими из лучших.

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