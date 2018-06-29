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Alcatel 1 начнут продавать в июле по 89 долларов

Сегодня, 11:01

Он предлагается в черном, золотом и голубом цветах. Уже известны технические характеристики девайса.

В июле месяце на российском рынке начнут продавать смартфон Alcatel 1, который предлагается по 89 долларов. Смартфон функционирует на базе 4-ядерного процессора Cortex-A53, а операционной системой выступает Android Oreo. Диагональ экрана гаджета составляет 5 дюймов, разрешение равняется 480х960 пикселям.

Процессор Alcatel 1 взаимодействует с 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ, последнюю возможно расширить до 32 ГБ. Смартфон получил фронтальную и основную камеры по 2 и 5 мегапикселей соответственно, батарея на 2000 мАч. Alcatel 1 дает возможность владельцу использовать одновременно две SIM-карты. Девайс предложат в черном, золотом и голубом цветовых гаммах.

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