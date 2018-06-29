Huawei продемонстрировала на выставке MWC-2018 инновации 5G

Сегодня, 23:15

В Шанхае проводится выставка MWC-2018, где компания и решила показать свои разработки в области пятого поколения мобильной связи. Демонстрация технологических новинок доступна к просмотру с 27 по 29 июня.

Компания Huawei продемонстрировала на выставке MWC-2018 инновации в области 5G, поскольку в этой области именно китайский производитель является первым. Известно, что Huawei представит SingleRAN Pro решение, которое поддерживает все виды сетей от 2G до 5G. RAN, по мнению китайского производителя, сможет поддерживать не просто все виды сетей, но и предоставит возможность использования сразу нескольких стандартов связи. Также, в рамках единой сети, будут предоставлены услуги беспроводной связи.

Она состоит из программно-определенного радиоустройства, которое идет в паре с набором аппаратных компонентов. Благодаря этому компании смогут создавать мобильные сети, которые будут гибкими, эффективными и автоматизированными в условиях эры 5G.