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Вендинговый бизнес получает решение по переходу на онлайн-кассы от OFD.RU

Сегодня, 16:34

Быстро перевести вендинговый бизнес на онлайн-кассы поможет предпринимателям новая разработка оператора фискальных данных OFD.RU – комплексный сервис VENDA.

 
На работу с онлайн-кассами компании, владеющие торговыми автоматами, терминалами оплаты услуг, паркоматами и т.п., обязаны перейти с июля этого года.

VENDA – выгодное решение по ряду причин: сервис действует в режиме «одного окна» и делает гораздо проще процесс перехода на новые ККТ, также он включает аренду онлайн-кассы с установленным фискальным накопителем, полное техобслуживание кассы и годовое подключение к оператору фискальных данных. Сервисом заинтересуются не менее 65% компаний, работающих на рынке вендинга, прогнозирует директор OFD.RU Антон Румянцев. В максимально короткие сроки VENDA позволит наладить бизнес в полном соответствии с 54-ФЗ «О применении ККТ».

Предлагаемый сервисом VENDA большой спектр услуг, безусловно, будет оценен предпринимателями. В рамках решения предусмотрено наблюдение за техническим состоянием касс, дается гарантия на отправку чеков покупателям и в ФНС в пиковые периоды, проводится замена фискальных накопителей в случае необходимости (при окончании срок их деятельности или максимального заполнения памяти).

Источник: https://ofd.ru

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