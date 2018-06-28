NFC-метка сможет определить несвежий продукт

Сегодня, 22:05

Проект был создан Китаем и США. Благодаря специальным датчикам появится возможность правильно выбирать еду, без вреда для здоровья.

Во главе с Гуйхуа Ю из Техасского университета в Остине была создана NFC-метка. Благодаря подаренной ей чувствительности, она сможет определить несвежий продукт прямо на смартфоне.

Суть изобретения в изменении полимером своей электропроводности, что возникает при появлении биогенных аминов и аммиака. То есть, приложение с помощью «умной» метки распознает процесс гниения продукта. Ученые провели опыт на разных видах мяса, которые удерживали 20 часов при температуре 30 градусов. Удалось выяснить, изменения датчика минимальное с рыбой – 100%, у курицы максимальное – 500%.

Исследования показало и чувствительность ко всем газам. Например, аппарат чувствует 225% аммиака, всего 17% кадаверина и путресцина 46%.

Технологии NFC давно используются для «умного» дома. Уже разрабатываются проекты, чтобы с помощью смартфона управлять машиной, светом в доме, дверями.