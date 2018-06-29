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В США представили куклу Barbie-робототехника

Сегодня, 06:30

Благодаря сочетанию красоты и науки, компания Mattel хочет привить любовь подрастающего поколения женского пола к науке. В комплекте с куклой будут идти уроки по программированию.

Как сообщили источники, в США представили куклу Barbie-робототехника, которая одета не в гламурное платье, а в брюки и джинсовую куртку. Кукла идет в комплекте с мини ноутбуком, макетом робота и 6 курсами уроков программирования в приложении Tynker, адаптированных под девочек. Компания, выпускающая легендарных кукол, сообщила о своем намерении создать новое поколение девочек, которые отбросят «женские занятия», на смену которым придет наука, техника и технологии. Такая серия, по мнению создателей, вызовет интерес у девочек к более сложным наукам.

По статистике США, на технологические должности было принято всего 24% женщин, остальные 76% вакансий в сфере науки, техники и технологий, заняли мужчины.

В качестве положительного примера Mattel взяли первую женщину-пилота Амелию Эрхарт, американскую исследовательницу Кэтрин Джонсон и мексиканскую художницу Фриду Кало.

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