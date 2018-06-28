Эксперты обнаружили главную опасность компьютерных игр

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Большая часть таких относятся к азартным, а это значит, что геймеры рискуют потерять все свои деньги.

По словам авторов исследования, Аарона Драммонда из Университета Мэсси в Новой Зеландии и Джеймса Зауэра из Университета Тасмании в Австралии, некоторые из изученных ими игр прямо азартными не именуются, однако психологическое давление очень схожее. Согласно анализу, представленному в The Conversation, особенно опасно то, что ориентированы такие проекты на геймеров школьного возраста.

Часто азартная составляющая проявляется в особой иконке, при нажатии на которую игроку предлагаются особые предметы. Функционально они не всегда лучше тех, которые геймер может получить во время обычного прохождения заданий и исключительно за игровую валюту, однако внешне кажутся более привлекательными. Эти предметы можно приобрести уже за реальные деньги, и в игре поощряется азарт такой покупки – активно сравниваются обладатели того или иного.

Авторы исследования отмечают, что наличие такой иконки не означает – все геймеры после прохождения квеста тут же устремятся на поиски казино. Главный вред от этого достаточно краткосрочный, однако его воздействие может быть сильнее, чем от самого жестокого сюжета, вызывающего агрессию. Эксперты порекомендовали производителям игр указывать предупреждение о негласной азартной составляющей так, чтобы его могли обнаружить родители геймеров, которые и должны решить, стоит ли играть их детям в таком случае.