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Google инвестирует 22 миллиона долларов в новую KaiOS

Сегодня, 17:09

Новая операционная система от Google для кнопочных телефонов будет способствовать еще более широкому распространению гаджетов на этой платформе. Цена вопроса – 22 миллиона долларов.

Несмотря на огромную популярность смартфонов, компания решилась на огромные инвестиции, которые будут пущены на развитие ОС для «кнопочников». Ведь в ряде стран Азии эти девайсы опережают по популярности смартфоны многих мировых брендов, в частности Apple. Во многом такие инвестиционные вливания Google работают на перспективу – ознакомившись с рядом сервисов на кнопочных изделиях, пользователь в дальнейшем захочет перейти на более отвечающие современным требованиям смартфоны.

В планах компании внедрение в программное обеспечение «кнопочников» стандартных для Google сервисов – поисковика, голосового помощника и карт. К тому же, в KaiOS будут в наличии ряд приложений, уже знакомых пользователям смартфонов.

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