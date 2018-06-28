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Вредоносные приложения для Android массово крадут деньги пользователей

Сегодня, 15:01

Несмотря на то, что Google и Apple уделяют большое внимание безопасности Play Store и App Store, вредоносное программное обеспечение все равно пробивается сквозь трещины в защите.

Компания McAfee, специализирующаяся на разработке антивирусного ПО, сообщает, что известная кибер-криминальная банда AsiaHitGroup снова массово пользуется видоизменённым вредоносным программным обеспечением, которое она использовала в Google Play Store в прошлом. Вирус Sonvpay.C попадает в Play Store через приложения для создания мелодий звонка, фонарики, сканеры QR-кода и тому подобное. В какой-то момент приложение инициирует обновление и присылает пользователю уведомление. Однако это действие мгновенно подписывает владельца смартфона на неизвестные платные услуги и тайно списывает деньги со счетов.

В отличие от предыдущих версий Sonvpay, этот не использует SMS-сообщения. Вместо этого он использует WAP-подписки и сообщения о передаче данных на веб-сайт, что означает, что приложение не может быть замечено в истории сообщений пользователя. Согласно McAfee, вредоносное приложение использовалось в Казахстане и Малайзии с января 2018 года. Специалисты рассчитали, что AsiaHitGroup могли украсть от 60 500 до 145 000 долларов у ничего не подозревающих жертв.

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