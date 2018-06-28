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Чудо-волчок Limbo способен вращаться более суток

Сегодня, 12:05

Представлена юлу, отправившаяся прямо с конвейера в Книгу рекордов Гиннесса. Уникальный продукт крутился без остановки 27 часов 9 минут и 24 секунды.

Limbo способен вращаться более суток благодаря оснащенному специальными сенсорами моторчику-гироскопу. Питаясь миниатюрным аккумулятором, чудо-волчок с легкостью крутится без остановки немыслимое количество времени (27 часов 9 минут и 24 секунды). В Fearless Toys подчеркивают, если оборудовать Limbo более емкостной батареей, длительность безостановочного вращения составит несколько суток.

Изобретатели чудо-юлы были поражены не меньше покупателей, запустив ее перед сном, и увидев непрекращающиеся вращения утром. Волчок мигом приглянулся детям, а родители сравнивают его с «вечным двигателем». Впрочем, многим Limbo не показался забавной и увлекающей игрушкой. Не любящие тратить время на ерунду люди сравнили чудо-юлу с «беспонтовым» спиннером.

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