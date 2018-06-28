Сегодня, 11:23

Традиционный осенний форум IFA 2018 в столице Германии, по мнению экспертов, обойдется без громких сенсаций. Хотя некоторые специалисты с любопытством ожидают новинку от корпорации HMD Global.

Как стало известно из инсайдерской информации, новый смартфон Nokia 9 получит выдвижную камеру и экранный сканер и еще комплекс «фишек», которые должны заинтересовать преданных приверженцев раскрученного десятилетия назад бренда. Несмотря на то, что компания Xiaomi, благодаря сбалансированной цене, превосходит финское изделие на локальных рынках, ностальгирующие фанаты Nokia продолжают переплачивать.

Инсайдеры представили некоторые характеристики Nokia 9, которые в рекламных акциях уже называют «уникальными». Например, отсутствие злополучного экранного выреза за счет той же выдвижной фронтальной камеры. Наличие топового OLED-экрана вызвало скепсис у некоторых экспертов, которые считают, что Nokia лишится главного своего преимущества, а именно, надежности при эксплуатации. К сожалению, продукция LG не зарекомендовала себя позитивно.