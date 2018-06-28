«Не в каждый карман влезет»: Samsung Galaxy S10 получил огромный экран

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Эксперты уже высказались по поводу гигантомании, неожиданно обуявшей разработчиков южнокорейской компании. Оценки аналитиков нельзя назвать позитивными, а тем более восторженными.

Samsung Galaxy S10 получил огромный экран в 6,44 дюйма, а значит, не в каждый карман влезет, что в летний сезон значительно затрудняет выход из дома, поездки в общественном транспорте и, так далее. Некоторые специалисты по маркетингу уже успели заявить, что если бы Samsung специально решила отпугнуть потенциальных покупателей, то лучший повод трудно выдумать. Гаджет, который невозможно удержать в одной руке, уже не может называться смартфоном.

В последнее время линейки южнокорейской компании неминуемо вели к компиляции внешнего вида и содержания мобильных устройств с планшетами. Нынешний сезон ознаменован первым ярким воплощением в виде Samsung Galaxy S10. Из позитивных качеств смартфона, специалисты выделяют тройную камеру с 5-кратным зумом, мощный процессор и… пожалуй все.