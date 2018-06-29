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Samsung представит смартфон Galaxy Note 9 в Бруклине 9 августа

Сегодня, 01:15

Эксперты не увидели кардинальных изменений и назвали новинку обновленной версией Galaxy S9+ со стилусом.

 Samsung имеет регулярный цикл презентаций, который не был нарушен даже после проблем с дефектными батареями в Galaxy Note 7. В первом квартале каждого года появляется новый флагман серии Galaxy S. их презентация проходит накануне Барселонского Mobile World Congress, а продажа начинается спустя несколько недель. Устройства из линейки Galaxy Note традиционно представляют на рубеже лета и осени. Samsung пытается сделать это всегда перед конференцией Apple, где показывают новые iPhone. Таким образом, оба производителя конкурируют друг с другом по количеству продаваемых устройств в последнем квартале текущего года. Если у одного есть нога, другой выигрывает.

 Samsung представит смартфон Galaxy Note 9 в Бруклине 9 августа, однако новинку уже сравнили с Galaxy S9+ . Например, диагональ 6,4 дюйма (Galaxy S9+ - 6,2-дюймовый дисплей). Возможно, что большие размеры приведут к более вместительной батарее. Последние слухи говорят, что Galaxy Note 9 получит батарею 3 850 мАч (в Galaxy S9+ это 3 500 мАч). Ничто также не указывает на то, что Samsung удалось освоить размещение считывателя отпечатков пальцев под OLED-экраном. Эта технология, как ожидается, появится только в Samsung Galaxy S10, который появится в следующем году. Вот почему все это указывает на то, что устройство, которое мы увидим 9 августа, будет слегка обновленной версией Galaxy S9+ со стилусом.

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