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IKEA и NASA сделали космическую коллаборацию

Сегодня, 21:13

Шведский мировой мебельный бренд славится своими интересными интеграциями. Со спортивными брендами, с модельерами, с новыми марками популярной одежды. Все это выглядит эффектно и дорого, так, что хочется купить все. Так и новая совместная работа обещает быть интересной.

IKEA и NASA сделали космическую коллаборацию в прямом смысле этого слова. Мебельного гиганта настолько поразили космические работы, в которых непосредственное участие принимала NASA. Последние проекты связаны с планетой Марс. В коллекцию вошли очистители воздуха, нестандартные светильники, террариумы в форме ракеты для растений и модульная мебель из переработанного пластика с древесиной.

Однако на необычный формат мебели и украшений для дома повлияли не только космические разработки, а также капсульные отели в Токио. Ожидается космическая коллекция через два года, в 2020 году в любом магазине IKEA.

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