Белорусы создали уникальный ноутбук

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В рамках международного военно-технического форума "Армия-2018" представлен защищенный ноутбук с 15- и 18,5-дюймовыми экранами. Его разработали специалисты Витебского конструкторского бюро "Дисплей". Новинку можно эксплуатировать в самых жестких условиях.

Уникальные белорусские ноутбуки выдерживают одиночный удар с перегрузкой в 75g и серию - в 15g. Созданные модели защищены от пыли и влаги оболочками класса Ingress Protection 65 и могут выдерживать экстремальные температуры от 50°C мороза до 55 °C тепла.

Гаджет оснащен микропроцессором Intel Core i7, работающий на частоте 2,5 ГГц и самостоятельно может выдерживать до +70°C. Емкость встроенного SSD позволяет хранить 32 гигабайта данных. При низких температурах время полноценной эксплуатации ноутбука сокращается до двух часов, при нормальных - до трех. Увеличить время работы белорусы предлагают за счет дополнительных аккумуляторов.

Модель имеет выход DVI, семь портов RS-232, четыре порта USB 2.0, два - Gigabit Ethernet, а также разъем для наушников и микрофона.