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Caviar презентовал смартфон стоимостью почти 300 тысяч рублей

Сегодня, 16:28

Известный в России бренд luxury смартфонов Caviar презентовал усовершенствованную модификацию iPhone X, который заряжается от световых источников. Руководители компании также поделились своими идеями по поводу дизайна экологического электромобиля Tesla «а-ля рус».

В Caviar предложили генеральному директору компании Tesla Илону Маску объединить классический вид Tesla с устоявшимися представлениями о роскоши. Tesla в русском стиле будет иметь элегантный и роскошный суперсовременный вид.

Относительно смартфона, дизайн iPhone X Caviar Tesla выполнен в том же стиле, что и первое мобильное устройство. Стоимость суперновинки составит почти 300 тысяч рублей.

Кроме солнечной батареи, флагман премиум-класса получил карбоновый небьющийся корпус, украшенный золотом. Название смартфона имеет новую букву «А», которая превращается в Alpha: символ первенства, величия и превосходства.

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