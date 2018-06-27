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Xiaomi представила «умный» потолочный светильник под управлением смартфона

Сегодня, 10:40

Его размеры – 960 x 640 мм. Прибор адаптирован для освещения средней по параметрам комнаты – до 30 квадратных метров.

Он очень лёгкий и прочный, в составе рамы алюминий, а задняя стенка достаточно тонкая. Также на верхнем белом экране нанесена защита от насекомых. Стоимость «умного» светильника – 121 доллар. Он крепится под потолок, но главное в нём – это то, что внедрён искусственный интеллект, благодаря чему устройство может даже выполнять проекцию фото. Название прибора – Smart Yeelight Pro.

Представители Xiaomi отметили, что у устройства есть WiFi и Bluetooth-связь, в связи с чем для его управления требуется только смартфон или голосовое сообщение. В продаже уникальный прибор появится в ближайшие дни. Эксперты, однако, пока сомневаются в его надёжности, рекомендуя наиболее осторожным пользователям подождать с покупкой.

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