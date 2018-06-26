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Мощный смартфон ASUS Zenfone Max Pro доступен в России

Сегодня, 21:55

Asus представила новый безрамочный смартфон Asus Zenfone Max Pro M1. Это смартфон среднего класса, который оснащен батареей на 5000мАч, по цене 13990 руб. с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти и 15990 руб. – за вариант соответственно в 4 и 64 ГБ.

Продажи в России стартуют с 27 июня.

Аппарат имеет шестидюймовый дисплей 2160х1080 пикселей формата 18:9. Процессор – восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 626 (8 ядер Kryo) с технологией FinFET 14 нм. Графика - Adreno 509.

Емкость аккумуляторной батареи больше, чем у двух предшествующих моделей Asus серии M1 – Zenfone Max Plus (M1) и Zenfone Max (M1). Имеется возможность быстрой зарядки.

Камеры: задняя - сдвоенная 13-МП + 5-МП сенсор с эффектом глубины; диафрагма f/2.2; 80-градусов угол обзора; 5-элементный объектив; светодиодная вспышка; запись видео 4K UHD. Фронтальная - 8-МП сенсор с диафрагмой f/2.0; 85.5 градусов угол обзора; 5-элементный объектив; светодиодная вспышка.

Операционная система предлагает чистый вариант Android 8.1 Oreo. (как и очень популярный Xiaomi Redmi Note 5 Pro, конкурировать с которым Asus Zenfone Max Pro M1 в основном и призван). Причем, Asus специально подчеркивает, что такое изменение в программном обеспечении является следствием пожеланий владельцев предыдущих моделей M1.

Размеры и вес смартфона - 159×76×8.61 мм; 180 г.

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