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Бракованный Samsung Galaxy S9 Plus в сервисном центре назвали "особенным" без ремонта

Сегодня, 20:40

Приобретение дорого смартфона дл многих является серьезной покупкой, ради которой люди могут взять кредит или залезть в долги. Однако сервисная служба в Смоленске считает, что дефекты могут быть и у недешевых моделей, и при этом не требуют исправлений.

 Владелец бракованного Samsung Galaxy S9 длительное время собирал деньги для того, чтобы приобрести себе долгожданный флагманский смартфон. Он потратил на него 70 тысяч рублей, но после обнаружил ряд проблем с самим устройством. Владелец телефона заметил, что, несмотря на бережное обращение, первая SIM-карта постоянно отключается. Другим обнаруженным дефектом оказалось то, что камеры устройства расположены не по центру.

В сервисном центре незадачливому покупателю ответили, что диагностика не выявила никаких проблем с самим устройством. Кроме того, специалисты отметили владельцу смартфона, назвав подобные дефекты особенностями устройства.

В сети поспешили помочь владельцу бракованного телефона за 70 тысяч, подсказав, что он может написать жалобу на сервисный центр.

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