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Mario Kart теперь будет поддерживаться картонным конструктором Nintendo Labo

Сегодня, 20:21

Компания Nintendo разработала оригинальный картонный конструктор, который взаимодействует с приставкой и позволяет активно участвовать в игровом процессе. В очередном обновлении Nintendo Labo объявил о поддержке Mario Kart.

Nintendo Labo предназначен для детей, которые увлекаются играми на приставке, но чьи родители желают более полезного отдыха. В этом устройстве совмещен картонный конструктор, который отображает действия, проводимые в игре, на приставке Nintendo Switch. Компания сообщила, что идея оказалась довольно востребованной, поэтому они продолжат свои разработки в этом направлении. Таким образом, появилось обновление, которое поддерживает игру Mario Kart.

Производители отмечают, что изначально было проблемой адаптировать игры для устройства, однако Mario Kart Deluxe 8 сделала прорыв в этой области. Ее не разрабатывали специально, но смогли подстроить под конструктор. С новыми технологиями количество игр и приложений только увеличится. Также вскоре будет выпущено дополнительное оборудование – музыкальные инструменты.

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