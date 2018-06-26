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Раскрыты подробности внешнего вида Meizu 16

Сегодня, 20:12

Премиальное устройство отличается сдержанностью дизайна. Экран имеет небольшие рамки по периметру, в нем полностью отсутствует вырез в верхней части, несмотря на модные тенденции. Над экраном разработчики удобно расположили выход громкоговорителя и объектив фронтальной камеры.

В Китае в Сеть выложили изображение нового смартфона Meizu 16. На снимках удалось рассмотреть особенности дизайна нового гаджета. Задняя панель флагманского смартфона Meizu 16 не имеет дактилоскопического сенсора, но оборудована вспышкой и двойной основной камерой. Вспышка оснащена несколькими светодиодами, размещёнными по окружности. Особенно порадовало поклонников Meizu отсутствие «моноброви», как, например, в iPhone X.

По информации, полученной от руководителя Meizu Джека Вонга, новинку следует ожидать в продаже в августе 2018 года. Пока не ясно, оснастят ли заднюю панель устройства сканером капиллярного рисунка пальцев, и предусмотрен ли он вообще в этой модели.

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