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Xiaomi выпустила «умный» туалет для молодежи

Сегодня, 18:55

Xiaomi занимается не только выпуском мобильных устройств, но также и производством «умной» техники для дома. Очередной девайс китайской компании должен расположиться в уборных пользователей.

 Первый «умный» туалет Xiaomi презентовала в марте 2018 года, основным отличием которого от обычных было то, что его основной задачей была четырёхступенчатая борьба с микробами. Кроме этого сиденье можно было привязать к учётной записи компании и взаимодействовать с его функциями удалённо. Теперь Xiaomi решила презентовать подобное устройство для молодёжи стоимостью в 7500 тысяч рублей.

«Умный» унитаз способен нагревать воду до 35 градусов по Цельсию, для обеспечения большего комфорта при посещении уборной. Часть устройства изготовлена из нержавеющей стали и имеет функции самоочистки. Кроме того, пользователи могут выбрать три варианта температуры воды для достижения различных целей. Крышка «умного» унитаза спроектирована с учётом изгибов бедра, что, по мнению производителя, повышает комфорт. Также устройство напомнит владельцам о том, что они просидели на нём более 30 минут. Еще одной удобной функцией является ночная подсветка.

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