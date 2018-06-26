Xiaomi Mi Max 3 будет представлен уже в июле

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Ожидаемая новинка будет выпускаться в трёх модификациях и относиться к среднебюджетному сегменту.

Недавно голосовой помощник Xiao AI, который сейчас доступен только в Китае, обнародовал точную дату презентации Xiaomi Mi Max 3. Как стало известно, новый смартфон будет представлен уже 3 июля.

Пока что, о Xiaomi Mi Max 3 мало что известно. Однако согласно новым подробностям, смартфон обзаведётся Pro-модификацией.

Сейчас же китайские издания активно распространяют характеристики Xiaomi Mi Max 3 Pro. Оказывается, что устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 710. Оперативной памяти будет всего 6 гигабайт, а вот постоянного флеш-хранилища – 128 гигабайт. Дисплей будет иметь диагональ в 6,99 дюймов с разрешением 2160 на 1080 точек и ориентацией 18 на 9.

Основная камера будет иметь два модуля IMX363 от Sony. Всё железо будет работать от аккумулятора в 5400 мАч и под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.