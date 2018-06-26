VistaNews.ru


Xiaomi Mi Max 3 будет представлен уже в июле

Сегодня, 19:00

Ожидаемая новинка будет выпускаться в трёх модификациях и относиться к среднебюджетному сегменту.

Недавно голосовой помощник Xiao AI, который сейчас доступен только в Китае, обнародовал точную дату презентации Xiaomi Mi Max 3. Как стало известно, новый смартфон будет представлен уже 3 июля.

Пока что, о Xiaomi Mi Max 3 мало что известно. Однако согласно новым подробностям, смартфон обзаведётся Pro-модификацией.

Сейчас же китайские издания активно распространяют характеристики Xiaomi Mi Max 3 Pro. Оказывается, что устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 710. Оперативной памяти будет всего 6 гигабайт, а вот постоянного флеш-хранилища – 128 гигабайт. Дисплей будет иметь диагональ в 6,99 дюймов с разрешением 2160 на 1080 точек и ориентацией 18 на 9.

Основная камера будет иметь два модуля IMX363 от Sony. Всё железо будет работать от аккумулятора в 5400 мАч и под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Xiaomi Mi 6X официально представлен на тизере

В Xiaomi объявили цену и характеристики нового Mi MIX 2S

В Сеть попала стоимость нового смартфона Xiaomi Mi 8

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем