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В базе данных американского F-35 появится Су-57

Сегодня, 18:20

Некоторое время назад американские спецслужбы уже признавали российский самолет опасным, скорее всего, это и послужило попаданию в список возможных противников.

 Командование BBC сообщило, что в базе данных F-35 появится российский Су-57 и вместе с ним китайский J-20. По мнению американского майора Грабовски, эти два истребителя могут угрожать безопасности и являться возможными противниками в бою.

База данных в самолете – это самое важное. Именно благодаря содержащейся информации, поступает сигнал об опасности, содержатся данные о географических условиях и других подстерегающих опасностях.

Как известно, это все станет доступным и сможет противостоять российским самолетам с помощью капсулы Legion, которую уже разрабатывает компания Lockheed Martin. Именно капсулы позволят производить инфракрасный поиск, а также видеть длинные волны. Они и обезопасят F-35 от приближающихся угроз.

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