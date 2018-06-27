Появился список смартфонов от Samsung, которые обновятся до Android 8

Сегодня, 04:45

Турецкий сайт компании предоставил список «старых» моделей, которые скоро смогут обновиться до последней версии операционной системы.

Появился список из более, чем 20 смартфонов от Samsung, которые в июле обновятся до последней Android Oreo или, как еще называют, Android 8. Также представлены даты выхода для определенного гаджета. Только там далеко не все модели, требующие «обновки». Ожидается следующая партия телефонов.

Однако пользователям «старичков» и так приятно, что о них помнят и дают возможность обновляться до последней версии ОС. Пока известно, что обновление доступно только для Турции, но в скором времени, должно появиться и в других странах.