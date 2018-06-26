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«Смартфонизация»: Исследование показало, насколько популярны смартфоны в разных странах мира

Сегодня, 15:13

Успех «умных» телефонов очень велик, но они все ещё не занимают лидирующие позиции на рынке некоторых стран, а кнопочные телефоны можно найти в продаже. Компания Rew Research Center провела исследование и выяснила, что 59% людей во всем мире отдают предпочтение смартфонам.

Южная Корея занимает первое место в рейтинге «смартфонизации», где «умные» телефоны отвоевали 94% рынка, а кнопочным остались только 6%. На втором месте расположился Израиль с показателем 83%, а на третьем – Австралия с 82%. США занимает 8 строчку рейтинга, где 77% населения используют смартфоны, а 5% вовсе пренебрегают покупкой мобильного устройства. Китай, который занимает лидирующие позиции в производстве смартфонов, оказался на 15 месте, ведь только 68% пользователей владею подобным девайсом. Россия в рейтинге занимает 20 месте, ведь только 59% пользуются смартфонами, 37% обычными телефонами, а 4% не считают необходимым приобретение мобильного.

На последних местах расположились Кения, Тунис, Индонезия, Индия и Танзания, где популярность смартфонов ранжируется от 30% до 13% среди населения. Понятен рост индийских производителей «умной» техники, ведь рынок почти не занят, а иностранные компании только начали обращать внимание на «жемчужину английской короны».   

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