МТС предлагает безлимитный мобильный интернет за 4 рубля

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Использовать услугу можно исключительно на смартфонах.

Сотовый оператор МТС продолжает удивлять абонентов новыми интересными акционными предложениями. Учитывая, что молодёжная аудитория при пользовании телекоммуникационными услугами связи отдаёт предпочтение интернету, компания решила предложить клиентам безлимитный доступ. При этом платить за услугу, получившую название «ВСети», необходимо будет лишь 4 рубля в день.

Соответствующая информация появилась накануне на официальном сайте МТС. Мобильный интернет не ограничен по скорости и объему трафика, что позволяет в полной мере насладиться всеми возможностями данного нововведения. В сообщении отмечается, что подключить услугу могут абоненты, использующие любые тарифы, за исключением «Smart Забугорище», «Smart Безлимитище» и «Хайп».

Также стоит отметить, что безлимит действует только, если использовать его в смартфоне. На планшетах и в модемах доступ будет заблокирован. Данное предложение уже успели оценить тысячи пользователей по всей России.

Ранее мы писали, что «МТС» запускает новый тариф «Смарт Забугорище». Данное предложение имеет сразу несколько выгодных условий.