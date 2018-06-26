Назван ТОП самых выгодных смартфонов в 2018 году

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Лидерами стали телефоны от Xiaomi и Meizu. Эксперты во время теста сравнивали соотношение категорий цены и качества.

Топ самых выгодных смартфонов в 2018 году был назван специалистами из известного бенчмарка AnTuTu. В своём рейтинге эксперты сравнили показатели синтетических тестов с ценой в самом популярном онлайн-магазине Китая JD.

Всего было выбрано четыре ценовых категории. Первая из них была «до 152 долларов». Здесь победителем стал свежий бюджетник от Xiaomi – Redmi Note 5 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. В категории «305-407 долларов» лидером стал Huawei Honor V10. В самой дорогой категории «450 долларов» победителем выбрали недавно вышедший OnePlus 6, а уже Mi Mix 2s, Huawei Mate 10 и другие подобные устройства идут далее.

Самый лучший показатель в категории «производительность/цена» занял всё тот же Redmi Note 5 с 114 баллами, обогнав Meizu Pro 7 с его 108 баллами. Третье заслуженное место стал невероятно популярный Xiaomi Redmi 5 с 99 баллами.