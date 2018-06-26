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В приложении Google Earth появилась новая интересная функция

Сегодня, 08:55

На днях разработчики корпорации из США Google проинформировали, что теперь в популярном приложении Google Earth появилась одна интересная функция, по многочисленным просьбам от пользователей.

Стало известно, что компания Google решило немного модернизировать свое приложение с картами и ввести в него функцию, которая позволит каждому желающему интернет-пользователю измерять расстояние и масштаб территории. Теперь юзеры смогут узнать точное расстояние, к примеру, от Арктики до Антарктики. Известно, что обновления вступили в силу уже 25 июня.

Примерно через неделю приложение Google Earth обновиться на версии для смартфонов Android, а ещё через время новинка станет доступной и на гаджетах под управлением iOS.

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